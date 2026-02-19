Fenerbahçe Istanbul verliert unter Trainer Tedesco das Europa-League-Hinspiel gegen Nottingham Forest klar mit 0:3. Die Chancen aufs Weiterkommen sind damit nur noch gering.

Domenico Tedesco (l) steht mit Fenerbahce Istanbul vor dem Aus in der Europa League. (Archivbild)

Istanbul - Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco steht mit Fenerbahçe Istanbul vor dem Aus in der Europa League. Der türkische Fußball-Erstligist verlor das Playoff-Hinspiel 0:3 (0:2) gegen Nottingham Forest. Damit hat Fenerbahçe wohl nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

Murillo (21. Minute), Igor Jesus (43.) und Morgan Gibbs-White (50.) trafen für den Abstiegskandidaten der englischen Premier League. Tedesco (41.) sah in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Für seinen Amtskollegen Vitor Pereira war es das erste Spiel als Trainer von Nottingham. Der Portugiese war von Juli bis Dezember 2021 einmal Fenerbahçe-Coach.

In der türkischen Liga läuft es besser

International läuft es für Tedesco damit weiterhin schlechter als in der türkischen Süper Lig. Dort hat der einstige Leipzig- und Schalke-Coach noch kein Spiel verloren, ist hinter Stadtrivale Galatasaray Zweiter. In der Europa League hatte Fener die Ligaphase mit nur drei Siegen aus acht Spielen auf Platz 19 abgeschlossen.