Sein letztes Pflichtspiel für die Katalanen liegt bereits mehr als ein halbes Jahr zurück. Am Dienstag könnte der deutsche Nationaltorhüter wieder spielen. Seine Zukunft bleibt trotzdem offen.

Barcelona - Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht womöglich nach mehr als einem halben Jahr beim spanischen Meister FC Barcelona vor dem Comeback. Der Ex-Gladbacher könnte nach überstandener Rückenverletzung am Dienstag (21.00 Uhr) im Pokal bei CD Guadalajara erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommen. Trainer Hansi Flick kündigte eine kurzfristige Entscheidung an.

Sicher ist aber, dass Stammkeeper Joan Garcia eine Pause bekommt. Er werde zwischen ter Stegen und Wojciech Szczesny entscheiden. Zuvor wolle er aber noch mit beiden Torhütern sprechen, so der frühere Bundestrainer.

Ter Stegen ist letztmals am 18. Mai für Barça im Spiel gegen den FC Villarreal zum Einsatz gekommen. Danach hatte der 33-Jährige noch im Final Four der Nations League für Deutschland gespielt, ehe er in der Vorbereitung am Rücken operiert werden musste. Bereits in der vergangenen Saison hatte er wegen eines Patellasehnenrisses lange gefehlt.

Verlässt ter Stegen im Winter den Club?

Unklar bleibt die Zukunft von ter Stegen. „Marc ist ein fantastischer Torwart, auch menschlich, und wir haben drei exzellente Torhüter, damit bin ich zufrieden“, so Flick, der aber betonte, dass Joan Garcia aktuell die Nummer eins ist.

Ob ter Stegen im Winter den Verein verlasse, sei seine Entscheidung, betonte Flick: „Ich respektiere ihn sehr, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Er entscheidet, nicht ich.“ Gerade im Hinblick auf die WM ist es für den deutschen Keeper wichtig, wieder Spielpraxis zu bekommen.