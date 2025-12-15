Cameron Menzies verliert erst seinen WM-Auftakt - und anschließend die Nerven. Der schottische Darts-Profi schlägt auf der großen Bühne in London auf einen Tisch ein.

London - Der schottische Darts-Profi Cameron Menzies hat nach seiner Niederlage bei der Weltmeisterschaft in London die Nerven verloren. Nach dem knappen 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby ging Menzies zu seinem eigenen Tisch und schlug in der Manier eines Boxers dreimal mit der Faust von unten wuchtig dagegen. Die Wasserflasche und weitere Utensilien fielen vom Tisch.

Buhrufe vom Publikum

Menzies wurde daraufhin von Schiedsrichter Kirk Bevins ermahnt und mit lauten Buhrufen der Zuschauer im Alexandra Palace von der Bühne verabschiedet. „Ach Du meine Güte, der haut den Tisch kaputt“, sagte Kommentator Adrian Geiler in der Live-Übertragung von DAZN. Menzies schien der Vorfall selbst leidzutun, er ging mit erhobenen Armen aus der Arena.

Der Profi hatte sich zuvor über sich selbst geärgert. Beim Stand von 2:2-Sätzen und 1:2-Legs verrechnete sich Menzies und vergab den möglichen Ausgleich, wenige Sekunden später war er ausgeschieden. Der 36-Jährige, ehemaliger Lebensgefährte von Darts-Spielerin Fallon Sherrock, war als leichter Favorit in die Partie gegangen.