Nach seiner Spielerkarriere unter anderem bei Bayern München arbeitet Thorsten Fink in etlichen Ländern als Trainer. Sein jüngstes Engagement endet vorzeitig.

Genk - Der frühere Bundesligaprofi und ehemalige HSV-Coach Thorsten Fink ist nicht länger Trainer des belgischen Fußball-Erstligisten KRC Genk. Das gab der Tabellensechste einen Tag nach dem enttäuschenden 1:1 im Heimspiel gegen KVC Westerlo bekannt. Der einstige Bayern-Mittelfeldspieler Fink hatte das Team anderthalb Jahre lang betreut.

Der Club dankte Fink zwar ausdrücklich für seine Arbeit, bemängelte aber auch die zuletzt wechselhaften Ergebnisse und die schwankenden Leistungen der Mannschaft. Liga-Spitzenreiter Union St. Gilloise hat nach 18 Spieltagen bereits 14 Punkte mehr auf dem Konto als Genk.

Fink hat als Trainer bereits etliche Stationen hinter sich. Vor Genk arbeitete der 58-Jährige in Belgien für KVV St. Truiden. Tätig war er auch für Vereine aus Österreich, der Schweiz, aus Zypern, Japan, Lettland und Saudi-Arabien. Zwischen 2011 und 2013 war Fink Trainer des Hamburger SV.