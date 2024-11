Zürich - Sophia Winkler von der SGS Essen wird gegen die Schweiz ihr Debüt im Tor der deutschen Fußballerinnen geben. Dies kündigte Bundestrainer Christian Wück vor dem Testspiel an diesem Freitag (20.00 Uhr/ZDF-Livestream) im Züricher Letzigrund an. „Sie macht einen sehr souveränen Eindruck. Ich hoffe, dass sie den Eindruck, den wir von ihr bekommen haben, in einem Länderspiel beweisen kann“, sagte der 51-Jährige.

Wück erhöht damit den Konkurrenzkampf bei den Torfrauen. Winkler erhält erst mal den Vorzug vor Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) und Ena Mahmutovic, die für die an einem bösartigen Tumor erkrankte Maria Luisa Grohs (beide FC Bayern) nachnominiert worden war.

Olympia-Heldin Berger für 2025 fest eingeplant

Olympia-Heldin und „Fußballerin des Jahres“ Ann-Katrin Berger (34) vom US-Klub NJ/NY Gotham FC pausiert in den beiden letzten Länderspielen des Jahres. Wer am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Bochum gegen Italien zwischen den Pfosten steht, ließ der Bundestrainer bei der Abschlusspressekonferenz offen. Berger sei aber auf jeden Fall in den ersten Nations League-Spielen 2025 eingeplant: „Sie wird als erfahrene Torhüterin definitiv dabei sein. Wir werden dann schauen, wer sich für die EM durchsetzen wird.“

Über die Rangfolge der Torhüterinnen entscheide Torwarttrainer Michael Fuchs. Zu Winkler sagte Wück noch: „Ich persönlich schätze ihr Auftreten auf dem Platz, voller Energie mit sehr viel Sicherheit ausstrahlend im Sechzehner. Sie wirkt sehr, sehr souverän, auch wenn sie sehr jung ist.“