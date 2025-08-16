Dem FC Barcelona gelingt ein erfolgreicher Auftakt in der spanischen Liga. Begünstigt wird der Sieg durch zwei Platzverweise für den Gegner.

Palma - Trainer Hansi Flick hat die Mission Titelverteidigung mit dem FC Barcelona in der spanischen Primera División erfolgreich gestartet. Der Meister kam am ersten Spieltag im Auswärtsspiel bei RCD Mallorca zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0). Die Tore für Barça erzielten Raphinha (7.), Ferran Torres (23.) und Ausnahmekönner Lamine Yamal (90.+4).

Das zweite Tor erhitzte jedoch die Gemüter: Nach einem Distanzschuss von Barças Yamal bekam RCD-Kapitän Raillo den Ball an den Kopf und sackte anschließend sichtlich benommen zu Boden. Das Spiel wurde nicht unterbrochen. Schiedsrichter José Luis Munuera Montero hatte die Pfeife zwar im Mund, pfiff aber ganz offensichtlich nicht.

Danach wurde es vor allem durch die Mallorquiner, die sich durch Fouls zwei Platzverweise innerhalb kurzer Zeit leisteten, ruppig. Nach Gelb-Rot für Manu Morlanes (33. Minute) und Rot für Vedat Muriqi (37.) musste Mallorca mehr als 50 Minuten in doppelter Unterzahl spielen.

Garcia als ter Stegen-Ersatz im Tor

Das Barça-Tor hütete der neu verpflichtete Joan Garcia als Ersatz für Marc-André ter Stegen. Die Registrierung für den 24-Jährigen gelang den Verantwortlichen erst kurz vor dem Spiel. Möglich wurde dies, nachdem das medizinische Komitee der spanischen Fußball-Liga die Rückenoperation bei Mannschaftskapitän ter Stegen offiziell als Langzeitverletzung eingestuft hatte.

Das ermöglichte dem hoch verschuldeten FC Barcelona, den bereits im Juni als neue Nummer eins verpflichteten Garcia auch offiziell für Liga-Spiele aufzubieten. Diesem formalen Akt vorausgegangen war ein heftiger und teils öffentlich ausgetragener Streit zwischen Barça und seinem langjährigen deutschen Stammkeeper ter Stegen.