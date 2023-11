Bislang zeigte nur der Pay-TV-Sender Sky die Spiele der deutschen U17-Auswahl bei der Fußball-WM in Indonesien. Und das kostenfrei. Jetzt wird noch ein Free-TV-Sender das Finale am Samstag übertragen.

Köln - Das Finale der U17-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei der WM in Indonesien wird im Free-TV übertragen. Das Spiel am Samstag in Surakarta gegen Frankreichs Nachwuchs wird von 13.00 Uhr an live bei RTL gezeigt. Das teilte der Kölner Privatsender mit.

Moderator ist Florian König, Kommentator Marco Hagemann. Als Experte ist Steffen Freund dabei. Das Trio ist sonst für RTL bei Länderspielen der A-Nationalmannschaft im Einsatz.

Die WM-Spiele der Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück wurden bisher von Sky kostenfrei präsentiert. Der Pay-TV-Sender wird auch das Endspiel im Livestream frei zugänglich bei skysport.de und in der SkySport-App zeigen.

Bislang stand eine DFB-Auswahl nur 1985 in einem WM-Finale - damals traten noch U16-Teams gegeneinander an - und musste sich Nigeria mit 0:2 geschlagen geben. Ein Halbfinale erreichte eine deutsche Mannschaft um Rani Khedira und Mitchell Weiser im Jahr 2011 in Mexiko. Damals wurde das Team Dritter.

Das Finale am Samstag ist die Neuauflage des EM-Endspiels im Juni in Budapest: Das DFB-Team gewann nach Elfmeterschießen den Titel. Der WM-Sieg wäre eine Premiere.