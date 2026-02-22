In der nordamerikanischen Liga beginnt die neue Saison. Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps gewinnen. Der Titelverteidiger wird kalt erwischt.

Vancouver - Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps erfolgreich in die neue Saison der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS gestartet. Der Vizemeister gewann daheim 1:0 (0:0) gegen Real Salt Lake. Den entscheidenden Treffer erzielte Neuzugang Aziel Jackson bei seinem Einstand für Vancouver in der 57. Minute. Müller hatte in der 16. Minute Pech mit einem Pfostentreffer.

Die Whitecaps hatten in der vergangenen Saison den MLS Cup erst im Finale gegen Inter Miami verpasst. Der Titelverteidiger mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi erwischte einen Fehlstart in die Saison und verlor 0:3 (0:2) beim Los Angeles FC.

Vor 75.673 Zuschauern im Los Angeles Coliseum, der zweitgrößten Kulisse in einem MLS-Spiel, brachte David Martínez die Gastgeber in der 38. Minute in Führung. Denis Bouanga (73.) und der kurz zuvor eingewechselte Nathan Ordaz (90.+4) entschieden die Partie. Messi konnte den einstigen französischen Nationaltorhüter Hugo Lloris im LAFC-Tor bei der Niederlage nicht prüfen.