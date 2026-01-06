Liam Rosenior verrät in einer Pressekonferenz von Racing Straßburg, neuer Trainer des Londoner Premier-League-Clubs zu werden. Wenig später bestätigt Chelsea die Verpflichtung.

Straßburg - Liam Rosenior ist neuer Trainer von Club-Weltmeister FC Chelsea. Wie der Verein aus der englischen Premier League bekanntgab, hat der 41-Jährige einen Vertrag bis 2032 unterschrieben. Zuvor hatte der Engländer auf einer Pressekonferenz seines bisherigen französischen Fußball-Clubs Racing Straßburg bereits den bevorstehenden Wechsel angekündigt. „Ich bin außerordentlich geehrt und dankbar dafür, dass ich zum neuen Cheftrainer des FC Chelsea ernannt wurde“, sagte er nun in einer Mitteilung des Tabellenfünften.

Rosenior: „Gibt Vereine, denen man einfach nicht absagen kann“

Der 41-Jährige folgt damit auf Enzo Maresca, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte. „Ich habe die Erlaubnis erhalten, mit einem der größten Fußball-Vereine der Welt zu sprechen. Es sieht so aus, als würde ich der nächste Trainer dieses Fußball-Vereins werden“, hatte Rosenior in Straßburg erklärt und betont, dass „noch nichts unterschrieben“ sei, es aber „eine mündliche Übereinkunft“ gebe. „Ich hätte den Job bei Chelsea nicht angenommen, wenn ich nicht bereit gewesen wäre. Es gibt Vereine, denen man einfach nicht absagen kann. Ich hoffe, die Straßburger Fans sehen das und sind stolz darauf“, sagte er.

Rosenior war seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte den Club aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft und damit in die Conference League. Racing-Präsident Marc Keller dankte Rosenior, unter dessen Leitung der Verein „wichtige Schritte unternehmen, seine Entwicklung fortsetzen und ein noch ambitionierterer Verein werden“ konnte.

Der FC Chelsea ist sein erster Verein in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bislang lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea.