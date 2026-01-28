Das Ende eines Missverständnisses: Raheem Sterling löst seinen Vertrag mit dem FC Chelsea auf. Wo wird der einstige Star künftig spielen?

London - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling verlässt den FC Chelsea mit sofortiger Wirkung. Wie der Club aus der Premier League mitteilte, habe man sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden.

Der Außenstürmer war in der vergangenen Spielzeit an den Liga-Konkurrenten FC Arsenal verliehen. Nach seiner Rückkehr zu Chelsea absolvierte der 31-Jährige kein Spiel mehr und trainierte zuletzt nicht mehr mit der Profi-Mannschaft. Wo Sterling künftig spielen wird, ist offen. Laut englischen Medienberichten habe er bereits einen neuen Club gefunden.