Manchester United taumelt nach der vierten Schlappe in Serie weiter durchs untere Tabellendrittel der Premier League. Der FC Chelsea wird bei einem Aufsteiger kalt erwischt.

Vierte Pleite in Serie: Manchester United weiter in Krise

Manchester - Manchester United steckt in der Premier League weiter in der Krise. Der englische Fußball-Rekordmeister kassierte im letzten Spiel des Jahres eine 0:2 (0:2)-Heimpleite gegen Newcastle United. Durch die vierte Niederlage in Serie steckt das Team des neuen Trainers Ruben Amorim als 14. weiter im unteren Tabellendrittel fest und hat nur sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Newcastle hingegen behauptete Rang fünf durch die Tore von Alexander Isak (4. Minute) und Joelinton (19.). Amorim reagierte nach gut einer halben Stunde und ersetzte den schwachen Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee gegen Kobbie Mainoo. Danach wurde das Spiel der Gastgeber besser, blieb aber im Angriff ohne Durchschlagskraft.

Zuvor hatte der FC Chelsea eine überraschende Niederlage kassiert. Der Tabellenvierte verlor beim abstiegsbedrohten Neuling Ipswich Town mit 0:2 (0:1). Liam Delap (12.) per Foulelfmeter und Omari Hutchinson (53.) sorgten mit ihren Toren für den Erfolg des Aufsteigers. Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler erkämpfte bei Aston Villa ein 2:2 (1:1). Ollie Watkins (36./Elfmeter) und Morgan Rogers (47.) trafen für die Gastgeber, Simon Adingra (12.) und Tariq Lamptey (81.) für Brighton.