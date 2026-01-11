München - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat nochmals klargestellt, dass Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen für eine WM-Teilnahme Spielpraxis braucht. „Er muss schon spielen. Gerade nach seiner Verletzung, auch die Legende seiner Verletzungen, dass er die Spielpraxis auch braucht, um wieder reinzukommen - bei aller Qualität“, sagte Völler in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.

Ter Stegen ist gerade erst von einer Rücken-Operation genesen und hatte Ende des vergangenen Jahres im Pokal sein Comeback gegeben. Trotzdem kommt er beim FC Barcelona nicht über die Reservistenrolle hinaus. Für Trainer Hansi Flick ist Joan Garcia die klare Nummer eins. Zuletzt soll Liga-Rivale FC Girona Interesse an einer Verpflichtung des Ex-Gladbachers auf Leihbasis gezeigt haben.

Völler lobt Baumann

In Abwesenheit von ter Stegen hatte Oliver Baumann bei der deutschen Nationalmannschaft im Tor gestanden und die Rolle gut ausgeübt. Baumann mache das „unglaublich gut“, so Völler. Auf den Hoffenheimer sei „100-prozentig Verlass“, Baumann gehe mit der ganzen Diskussion gelassen um.