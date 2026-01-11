Florenz - Niclas Füllkrug ist trotz guter Momente bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die AC Mailand ohne Erfolgserlebnis geblieben. Im Spiel bei der abstiegsgefährdeten AC Florenz mit Ex-Nationalspieler Robin Gosens rettete der Tabellen-Zweite der Serie A spät zumindest noch ein 1:1 (0:0). Der eingewechselte frühere Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku sorgte in der 90. Minute für den Ausgleich. Bereits gegen den CFC Genua hatte der Traditionsclub zuletzt beim 1:1 Punkte eingebüßt. Spitzenreiter der Liga ist Milans Lokalrivale Inter.

Der von West Ham United gekommene Füllkrug war nach einer Stunde ausgewechselt worden, nachdem er bislang zweimal von der Bank gekommen war. Der Angreifer, der sich noch für eine Teilnahme an der WM im Sommer empfehlen möchte, setzte in der ersten Halbzeit gleich zweimal seinen Sturmpartner Christian Pulisic in Szene. Der frühere Dortmunder vergab jedoch beide klare Chancen. Gosens gab für Florenz den ersten gefährlichen Schuss ab, der Linksverteidiger wurde in der Schlussphase ausgewechselt.