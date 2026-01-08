Das drohende Wetterchaos in Teilen Deutschlands wirkt sich auch auf die Reiseplanung des VfB Stuttgart aus. Es geht früher als geplant nach Leverkusen.

Stuttgart - Mit Blick auf das befürchtete Wetterchaos in den nächsten Tagen geht der VfB Stuttgart bei seiner Reiseplanung lieber auf Nummer sicher. „Wir haben entschieden, einen Tag vorher zu fliegen, um zu vermeiden, dass aufgrund der Witterung irgendetwas schiefläuft“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Bei Abendpartien gebe es sonst durchaus auch die Überlegung, erst am Vormittag des Spieltags anzureisen, erklärte Hoeneß. Auf den Weg nach Leverkusen machen sich die Schwaben nun aber schon am Freitag. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage in Teilen des Landes eine extreme Wetterlage mit heftigen Schneefällen voraus.