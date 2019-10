Die Electronic Sports League (ESL) wird im Dezember 2019 ein Meisterschafts-Finale in Magdeburg austragen.

Magdeburg (dt) l Das Wintermeisterschafts-Finale der ältesten E-Sport-Liga der Welt (ESL) wird im Dezember 2019 in Magdeburg ausgetragen. Wie der Verein Magdeburg E-Sports auf seiner Facebook-Seite mitteilt, findet der Finallauf der Meisterschaft am 14. und 15. Dezember 2019 damit erstmalig in Sachsen-Anhalt statt.



Die ESL Meisterschaft (Electronic Sports League) ist ein Wettbewerb für die besten Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Teams treten 2019 in den Disziplinen "Counter Strike: Global Offensive", "PUBG" und "League of Legends" an. Seit 2012 werden pro Jahr drei Wettbewerbe (Frühlings-, Sommer- und Wintermeisterschaft") ausgetragen. Die Teams spielen in Magdeburg um ein Preisgeld von mehr als 67.000 Euro, heißt es vom Magdeburger E-Sports-Verein.



Ab Mittwoch ab 18 Uhr können sich Zuschauer Tickets für den Wettbewerb sichern.