Beim Super-G in Frankreich ist eine Italienerin nicht zu schlagen. US-Altstar Vonn rast indes erneut auf das Podest. Nur bei den Deutschen um die Vortages-Zweite Weidle-Winkelmann läuft es nicht.

Val d'Isère - Einen Tag nach ihrem zweiten Platz in der Abfahrt hat die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann beim Weltcup in Val d'Isère einen kleinen Rückschlag erlebt. Im Super-G kam die Starnbergerin nur auf den 21. Rang. Sie hatte rund eineinhalb Sekunden Rückstand auf die Siegerin Sofia Goggia. DSV-Teamkollegin Emma Aicher wurde Elfte (+0,96 Sekunden). „Das war schon ein bisschen ein Dämpfer“, schilderte Weidle-Winkelmann im ZDF.

Goggia wiederum revanchierte sich für den Samstag, als die Italienerin in der Abfahrt nur Achte wurde. Sie setzte sich auf dem schwierigen Kurs vor Alice Robinson aus Neuseeland (+0,15) und der wieder starken Lindsey Vonn (+0,36) durch. Die 41 Jahre alte Amerikanerin unterstrich ihr blendende Form, gelang ihr doch in den bisherigen fünf Speedrennen des Winters die famose Bilanz von einem Sieg, einem zweiten Platz, zwei dritten Rängen und einmal Platz vier.