Berlin - Turn-Ass Lukas Dauser kann nach seiner Arm-Verletzung bei Olympia doch noch an den Start gehen. Deutschlands Sportler des Jahres erhielt nach seiner Verletzung von den Ärzten die Freigabe und vom Verband ein Ticket. Der Barren-Weltmeister hatte sich bei der Olympia-Qualifikation die Verletzung zugezogen - sein Paris-Start stand lange auf der Kippe. Die für ihn frohe Nachricht verkündete Dauser auf der Rückfahrt von seinem Belastungstest in den sozialen Medien. Am Sonntag geht es für den 31-Jährigen von Frankfurt nach Paris.

Tauglichkeit nachgewiesen

Der Unterhachinger hatte sich die nicht näher definierte Muskelverletzung im rechten Oberarm vor gut vier Wochen zugezogen. Dauser gilt nach seinem WM-Titel sowie jeweils Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio und den Weltmeisterschaften 2022 am Barren als Gold-Kandidat. Der Turn-Weltmeister hatte trotz der Verletzung ein Olympia-Ticket erhalten, musste seine Wettkampftauglichkeit in einem Belastungstest aber erst noch nachweisen.



Die Turn-Wettbewerbe in der Arena Bercy beginnen am 27. Juli mit der Qualifikation der Männer und enden am 5. August mit vier Gerätefinals.