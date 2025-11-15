Golferin Kai Trump scheidet bei ihrem ersten Profi-Turnier als Letzte nach der zweiten Runde aus. Allerdings kann sie sich am zweiten Tag deutlich steigern.

Belleair - Golferin Kai Trump hat bei ihrem viel beachteten Debüt bei einem Profi-Event den Cut klar verpasst und ist beim Turnier „The Annika“ als Letzte des Teilnehmerfeldes ausgeschieden. Die 18 Jahre alte Enkelin von US-Präsident Donald Trump benötigte in Belleair/Florida in den ersten beiden Runden insgesamt 158 Schläge, 27 mehr als die beiden Führenden. Zur Qualifikation für die beiden verbleibenden Runden fehlten ihr 17 Schläge.

Allerdings zeigte Trump bei der mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im Vergleich zu ihrer schwachen ersten Runde eine deutliche Steigerung, nach der 83er-Runde zum Auftakt benötigte sie am zweiten Tag nur 75 Schläge. Damit schaffte sie zumindest den Anschluss an den Rest des Feldes, nachdem sie zuvor abgeschlagen gewesen war.

Trump steigert sich an Tag zwei

Trump gelangen unter anderem vier Birdies (ein Schlag unter Par) sowie beinahe ein Hole-in-one. Allerdings leistete sie sich auch ein Triple-Bogey (drei Schläge über Par). „Am ersten Tag war ich definitiv sehr nervös. Ich glaube, die Nervosität hat mich einfach überwältigt“, sagte Trump. Am zweiten Tag „fühlte ich mich ehrlich gesagt sehr ruhig und gelassen. Deshalb habe ich besser gespielt.“

Neben Großvater und Hobby-Golfer Donald Trump, der nicht live vor Ort dabei war, hat sie mit Tiger Woods einen weiteren sehr bekannten Förderer. Der US-Superstar gewann als Golfer 15 Major-Titel und ist seit März mit ihrer Mutter Vanessa Trump liiert.