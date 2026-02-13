Spektakuläre Tricks, viele Stürze und ein Snowboard-Star, der sich wie schon 2022 mit Olympia-Silber begnügen muss. Das Halfpipe-Finale bei den Winterspielen bietet große Emotionen.

Livigno - In einem hochklassigen Halfpipe-Finale hat Yuto Totsuka aus Japan die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien gewonnen. Mit nur 1,5 Punkten Rückstand musste sich der Australier Scotty James wie schon 2022 mit Silber begnügen, Bronze ging mit Ryusei Yamada an einen weiteren Japaner. Landsmann Ruka Hirano fehlte auf Platz vier nur ein Punkt, um Bronze zu holen. Dass insgesamt vier Starter mehr als 90 von maximal 100 Punkten von der Jury erhielten, unterstrich das hohe Niveau.

Allerdings kamen vor den Augen der amerikanischen Snowboard-Legende Shaun White im Publikum allein im ersten von drei Läufen schon sieben der zwölf Finalteilnehmer zu Fall, weitere Stürze folgten im Verlauf des Wettbewerbs.

Australier James mit Ausrutschern

Auch Mitfavorit James kam nicht sauber durch. Dabei waren sein erster und sein letzter Durchgang bis zu einem späten Ausrutscher technisch äußerst anspruchsvoll. Totsuka stürzte ebenfalls im letzten Run, hatte sich aber zuvor von 91,00 auf 95,00 Punkte gesteigert - genug für den Olympiasieg.

Bei der Halfpipe-Entscheidung zeigen die Starter pro Durchgang bis zu sechs Tricks. Bewertet werden Höhe, Schwierigkeitsgrad, Ausführung, Variation und Gesamteindruck, es zählt der beste von drei Durchgängen.