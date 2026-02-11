Schockmoment in Livigno: Nach Liu Jiayus Sturz herrscht minutenlang Stille, ehe die Chinesin abtransportiert wird. Es ist nicht der erste schwere Unfall in der Halfpipe von Livigno.

Livigno - Die Halfpipe-Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Italien ist von einem weiteren heftigen Sturz überschattet worden. Die chinesische Snowboarderin Liu Jiayu überschlug sich gegen Ende ihres zweiten Versuchs und blieb regungslos im Schnee liegen. Rettungskräfte eilten herbei und kümmerten sich für mehrere Minuten um die Athletin. Es herrschte Stille, ehe die 33 Jahre alte Ex-Weltmeisterin unter Applaus mit einem Schlitten abtransportiert wurde.

Über Jiayus Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Es ist nicht der erste folgenschwere Sturz, auch Cameron Bolton aus Australien war in der Halfpipe zu Fall gekommen. Bei ihm waren zwei Wirbelbrüche diagnostiziert worden.

Das deutsche Trio verpasste indes den Einzug in das Finale. Nach zwei Versuchen in der Qualifikation fehlten Leilani Ettel auf dem 13. Platz 7,75 Punkte für das Weiterkommen. Bei den Spielen 2022 in Peking hatte sie das Finale erreicht und den elften Rang belegt. „Natürlich ist es extrem schade, dass es jetzt so knapp war. Ich wäre sehr gerne auch im Finale gefahren. Aber ich habe mich so gut auf dem Board gefühlt, wie seit zwei Jahren nicht mehr - das spornt mich an“, sagte die 24-Jährige.

Chloe Kim in der Qualifikation ganz vorn

Nur die besten zwölf Starterinnen dürfen weiter auf Medaillen im Livigno Snow Park hoffen. Leilanis sechs Jahre jüngere Schwester Kona Ettel (18.) scheiterte ebenso wie auch Anne Hedrich (21.).

Als Favoritin geht die zweimalige Halfpipe-Olympiasiegerin Chloe Kim in das Finale am Donnerstag (19.30 Uhr). Mit einer weiteren Goldmedaille wäre sie die erste Snowboarderin mit drei Olympiasiegen.