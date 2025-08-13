Nach der Pleite von Meister HB Ludwigsburg steht der deutsche Frauen-Handball Kopf. Zumindest die gebürtige Haldensleberin Antje Döll weiß nun, wie es für sie weitergehen wird.

Zehn Jahre ging Antje Döll für Ludwigsburg beziehungsweise Bietigheim auf Torejagd. Nach der Pleite des Vereins startet nun in Neckarsulm ein neues Kapitel.

Neckarsulm/Haldensleben. - Der deutsche Frauen-Handball befindet sich aktuell im Krisenmodus. Ende Juli meldete der deutsche Meister und das Aushängeschild der Liga HB Ludwigsburg Insolvenz an. Vier Monate vor der Heim-Weltmeisterschaft (27. November bis 14. Dezember) stehen mehrere deutsche Nationalspielerinnen ohne Verein dar. Dies galt auch für Kapitänin Antje Döll (geb. Lauenroth). Doch die gebürtige Haldensleberin bleibt der Bundesliga erhalten und wechselt zur SU Neckarsulm.