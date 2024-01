Köln. - „Was zur Pause in der Kabine gesprochen wurde? Keine Ahnung! Ich war nicht drin“, erklärte Andreas Wolff auf die Frage, ob die Statistiken da eine große Rolle spielten. Schmunzelnd wusste er natürlich, um was es geht und sagte: „Ohne Parade mit einer Führung in die Pause zu gehen, ist doch ganz stark.“

Früher hätte der Ehrgeiz mit Wolff irgendetwas veranstaltet. Aber der 32-Jährige nahm die Null zur Pause gelassen hin und erklärte: „Das war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich keine Bälle halte, obwohl ich ein gutes Gefühl habe. Ich war ja fast immer in der richtigen Ecke und fast an jedem Ball dran. Nur habe ich mir die selbst reingeworfen.“

Dass seine Vorderleute trotzdem auch zu Gegenstößen kamen und mit einem 18:17 in die Kabine gingen, lag an der guten Abwehr. Wolff: „Ich habe zu den Jungs auch gesagt, dass sie super stehen und das alles meine Bälle sind. Nur muss ich es jetzt endlich mal schaffen, die Bälle aus dem Tor zu lenken und nicht rein.“

Als DJ in der Kritik

Woran in Abwesenheit von Wolff in der Kabine auch keiner zweifelte. „Fast jeder der reinkam hat gesagt, hey, jetzt kommen die Torhüter ins Spiel und dann gewinnen wir das Ding“, verriet Christoph Steinert. So kam es dann auch. Weil David Späth, der ihn in der 13. Minute zwischen den Pfosten abgelöst hatte, auch nur eine Parade zeigen konnte, kehrte Wolff nach der Pause zurück und legte noch wichtige neun Paraden hin. „Wir haben ja am Tag zuvor keinen Fußball gespielt. Da hatte ich vielleicht noch zu viel Tordrang“, nahm der Ausnahmekeeper die erste Halbzeit locker hin. Vielleicht war es ja aber auch die Doppelbelastung vor dem Spiel in der Kabine.

Weil Timo Kastening krank im Hotel bleiben musste, hatte Wolff den Posten des Kabinen-DJ übernommen. Seine Auswahl kam bei der Mannschaft aber nicht gut an. „Man merkt, dass Andi sich mit anderer Musik in Stimmung bringt und hat ein bisschen querbeet aufgelegt“, verriet Kapitän Johannes Golla. Und Christoph Steinert stellte fest: „Timo hat immer mal wieder so Klassiker aus den 80ern und 90ern dabei.“

Die Musik-Kritik wird an Wolff aber genauso abprallen wie demnächst die Bälle auch wieder in Halbzeit eins. Mit insgesamt 66 Paraden und einer Fangquote von 36,67 Prozent führt er die Torwart-Bestenliste des Turniers immer noch an.