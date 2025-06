Köln. - Die erste Runde geht an die Fans des HBC Nantes. Die französischen Anhänger jubelten ihrem Team bei der offiziellen Präsentation im Rahmen der Eröffnungsparty an der Lanxess Arena am lautesten zu. Mehrfach stimmten sie ihre Gesänge an. Aber auch die Unterstützung des SC Magdeburg war nicht zu überhören.

