Neuer Coach mit Dessau-Roßlau am Freitagabend (19.30 Uhr) im DHB-Pokal beim TuS Vinnhorst vor seinem ersten Pflichtspiel. Vier Neuzugänge und gute Testspiele stimmen den Nachfolger von DRHV-Legende Jungandreas für die neue Saison optimistisch.

Ex-Magdeburg Radić hat mit den „Bibern“ viel vor

Vanja Radić hat beim Dessau-Roßlauer HV das Amt des Cheftrainers übernommen. Zuvor war der 40-Jährige auch schon für die Youngsters des SC Magdeburg verantwortlich.

Dessau-Roßlau - Seit nunmehr genau einem Monat bereitet sich der Dessau-Roßlauer HV auf die neue Handball-Saison vor. Bevor die „Biber“ am 14. Juli unter dem neuen Coach Vanja Radić ins erste gemeinsame Training starteten, waren als teambildende Maßnahmen im Harz noch Klettern, Bode-Überquerung und eine Wanderung hoch auf den Brocken angesagt. Am Freitagabend (19.30 Uhr) steht nun die erste Pflichtspielhürde an. Da muss der Zweitligist beim TuS Vinnhorst im DHB-Pokal ran.