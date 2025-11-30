In rund sechs Wochen beginnt die Handball-EM der Männer. Normalerweise will Deutschland immer ins Halbfinale. „Aber dieses Mal ist es anders“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason und warnt.

Herning - Für Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist die bevorstehende EM die größte Herausforderung seiner Trainerlaufbahn. „Es wird das schwierigste Turnier sein, das ich je gespielt habe. Unser Ziel bei jedem Turnier ist es, das Halbfinale zu erreichen. Aber dieses Mal ist es anders – das erste Ziel ist einfach, die Hauptrunde zu erreichen, idealerweise mit einer weißen Weste. Das wird schon schwierig genug sein“, sagte der Isländer im Interview der Europäischen Handballföderation (EHF).

Schon in der Vorrunde warten auf die DHB-Auswahl in Österreich, Spanien und Serbien knifflige Aufgaben. In der Hauptrunde könnte man neben Weltmeister Dänemark auch auf Frankreich, Norwegen und den WM-Zweiten Portugal treffen. Die EM findet vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Die deutsche Riege absolviert ihre Partien in Herning.

Wann nominiert Gislason seinen EM-Kader?

Aus jeder der beiden Hauptrundengruppen kommen jeweils nur die zwei besten Teams ins Halbfinale. „In der anderen Hälfte ist es deutlich einfacher, das Halbfinale zu erreichen. Wir müssen vom ersten Spiel an voll konzentriert sein und absolut alles geben. Es könnte passieren, dass man trotz nur zwei Niederlagen im gesamten Turnier das Halbfinale verpasst“, appellierte Gislason an seine Schützlinge.

Am 17. Dezember gibt der Bundestrainer seinen EM-Kader bekannt. „Wir haben einen Kern von 20 bis 25 Spielern, aber die Tür bleibt für alle anderen offen“, kündigte der 66-Jährige an. Gislason hatte das deutsche Aufgebot in den letzten Jahren verjüngt. „Ich habe diesen jungen Spielern mein Vertrauen geschenkt, auch wenn sie in ihren Vereinen schwächere Phasen durchgemacht haben. Sie müssen diese Herausforderung annehmen und auch auf Vereinsebene Leistung bringen“, forderte er.