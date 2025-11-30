Oklahoma City - Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein steht dem aktuellen NBA-Meister Oklahoma City Thunder in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung. Wie das Team mitteilte, zog sich der 27-Jährige eine Zerrung in der Wade zu und wird mindestens zehn bis 14 Tage ausfallen. Hartenstein hatte bereits das vergangene Spiel gegen die Phoenix Suns verpasst, offiziell wegen Knöchelproblemen. Die Wadenverletzung war anschließend bei weiteren Untersuchungen entdeckt worden.

Hartenstein gehört bei den Thunder in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern. Der Center stand bis zu seiner Verletzung in jedem Spiel in der Startformation und führt sein Team mit 10,7 Rebounds pro Spiel in dieser Kategorie an. Zudem erzielte er bislang im Schnitt mehr als zwölf Punkte pro Partie und liegt damit auf Kurs zu einem persönlichen Karriere-Bestwert in der NBA.