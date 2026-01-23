Die deutschen Handballer kämpfen bei der EM um eine Medaille. Der Verband plant schon die Heim-WM im nächsten Jahr. Das Interesse ist riesig.

Herning - Das Interesse an Tickets für die Spiele der deutschen Handballer bei der Heim-WM 2027 ist knapp zwölf Monate vor der Endrunde so groß wie nie zuvor. „Die enorme Nachfrage zu diesem sehr frühen Zeitpunkt hat uns ebenso erfreut wie überrascht“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Europameisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden.

Ein Jahr vor der WM 2019 und EM 2024 - beide Turniere fanden ebenfalls in Deutschland statt - sei das Interesse noch nicht so groß gewesen. „Wesentliche Gründe hierfür sind vermutlich unsere intensiver gewordene digitale Kommunikation mit den Fans, aber auch der Erfolg unserer Frauen-Nationalmannschaft bei der Heim-WM 2025“, sagte Schober. Der Silber-Coup der DHB-Frauen im Dezember habe „einen Push für die Männer-WM 2027 gegeben“.

Mit Ausnahme von VIP-Karten ist das Ticket-Kontingent für die WM-Partien des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason aktuell ausgelastet. Das heißt: Rund 75 Prozent aller Eintrittskarten für Spiele mit deutscher Beteiligung sind bereits verkauft worden. Der Rest ist für Gästefans, technische Sperrungen und Sponsoren reserviert.

Tickets von 9 bis 399 Euro

Der Olympia-Zweite trägt seine Vorrundenspiele in München aus und zieht dann um nach Köln. Dort steigen die deutschen Hauptrundenbegegnungen und am Final-Wochenende auch die Medaillenspiele. Weitere Spielorte sind Hannover, Kiel, Magdeburg und Stuttgart.

Auch an diesen Standorten sei die Nachfrage für Eintrittskarten, die zu Preisen von neun Euro (Stehplatz in Magdeburg) bis 399 Euro (Endspiel-Kategorie 1) zu haben sind, hoch. So seien in Kiel für zwei Spieltage mit Weltmeister Dänemark bereits 70 Prozent der Tickets verkauft worden, teilte der DHB mit. Insgesamt beträgt die Ticketauslastung schon jetzt 40 Prozent.

Die Endrunden-Auslosung findet am 10. Juni in München statt. Die ersten Test-Länderspiele in Vorbereitung auf die Heim-WM steigen am 19. März in Dortmund und am 22. März in Bremen. Gegner ist jeweils Ägypten.