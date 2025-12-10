weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball-WM: Handballerinnen fordern Weltmeister Frankreich im Halbfinale

Die deutschen Handballerinnen haben ihr bestes WM-Ergebnis seit 2007 schon jetzt sicher. Im Halbfinale am Freitag sind sie klare Außenseiterinnen.

Von dpa 10.12.2025, 22:34
Rechtsaußen Jenny Behrend hofft auf die erste WM-Medaille ihrer Karriere.
Rechtsaußen Jenny Behrend hofft auf die erste WM-Medaille ihrer Karriere. Federico Gambarini/dpa

Rotterdam - Die deutschen Handballerinnen bekommen es im Halbfinale der Weltmeisterschaft mit Titelverteidiger Frankreich zu tun. Die Équipe Tricolore gewann ihr Viertelfinale in Rotterdam gegen den EM-Zweiten Dänemark mit 31:26 (17:12).

Das Duell um den Einzug ins Endspiel ist eine Neuauflage des Olympia-Viertelfinales und findet am Freitag (17.45 Uhr/Sporteurope.TV/ARD) ebenfalls in Rotterdam statt. Bei den Sommerspielen in Frankreich hatte sich das DHB-Team im vergangenen Jahr mit 23:26 geschlagen geben müssen. 

Zwei weitere Testspiele im März verlor Deutschland ebenfalls knapp. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch hofft auf ihre erste WM-Medaille seit 2007. Im zweiten Halbfinale stehen sich Olympiasieger Norwegen und Co-Gastgeber Niederlande gegenüber.