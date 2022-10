Neue Lebengefährtin bringt Bundestrainer Alfred Gislason zum Golf

Alfred Gislason hat eine neue Lebensgefährtin. Die neue Frau an der Seite des Handball-Bundestrainers begleitete Gislason zu einem Termin mit der Volksstimme auf dem Golfplatz im Magdeburger Herrenkrug.

Hrund Gunnsteinsdottirist die neue Frau an der Seite von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason.

Magdeburg - Alfred Gislason hat nach mehr als vier Jahrzehnten das Golfen wieder für sich entdeckt. Der Handball-Bundestrainer ist das neueste Mitglied im Golfclub Magdeburg. Dass der 63-Jährige in seiner Freizeit wieder zum Schläger greift, liegt an der neuen Frau an seiner Seite.