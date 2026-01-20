Im Jubeltaumel: Die deutschen Handballer haben als Gruppensieger die Hauptrunde erreicht.

Herning/Magdeburg - Es hat alles einen Sinn – so lautet der Lieblingsspruch meiner Frau, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Und wenn sich das dann in Wohlgefallen auflöst, bekomme ich zu hören, dass alles seinen Sinn hatte. Als ich ihr dieser Tage die Problematik der deutschen Handball-Nationalmannschaft erklärte, nickte sie nur und meinte, ich solle abwarten – um nach dem Sieg gegen Spanien lächelnd auf den Sinn zu verweisen.