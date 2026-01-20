Der Doppelsitzer-Pilot und sein Sozius Florian Müller fahren am Sonnabend in Oberhof auch für das gute Gefühl.

Auf der Zielgeraden zu den Winterspielen können sie lächeln: Toni Eggert (l.) und Florian Müller.

Oberhof/Magdeburg - Der Kampf um den Kristallpokal ist für Toni Eggert noch nicht beendet. Noch stehen drei Weltcup-Rennen in diesem Winter auf dem Programm, noch kann er maximal 300 Punkte sammeln, um mit Florian Müller im Doppelsitzer-Wettbewerb das Podest zu erklimmen. Aktuell wird das Duo auf Rang vier geführt, 107 Punkte sind es bis zu den führenden Tobias Wendl und Tobias Arlt. Aussichtslos ist da gar nichts, auch nicht bei den Olympischen Spielen, bei denen die Wettbewerbe für die Rennrodler vom 7. bis 12. Februar im italienischen Cortina d'Ampezzo abgehalten werden.