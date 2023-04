„Tag des Handballs“ mit zwei Länderspielen in München

Dortmund - Der „Tag des Handballs“ steigt in diesem Jahr in München. Im Rahmen der Veranstaltung am 5. November trifft die deutsche Männer-Nationalmannschaft auf den Olympia-Vierten Ägypten und die Frauen-Auswahl auf Ungarn.

Der Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason dient die Partie als Vorbereitung auf die Heim-EM im Januar 2024. Für das Frauen-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch wird das Duell mit Ungarn zum Härtetest vor der Ende November beginnenden Weltmeisterschaft. Zudem steht ein Länderspiel der weiblichen U15 gegen die Türkei auf dem Programm.