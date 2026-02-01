Schon vor dem EM-Finale gegen Dänemark werden zwei deutsche Handballer für ihre starken Leistungen im Turnier geehrt.

Herning - Ehrung für starke EM-Auftritte: Mit Andreas Wolff und Johannes Golla stehen gleich zwei deutsche Handballer im All-Star-Team der Europameisterschaft. Wolff wurde bei der Fan-Abstimmung zum besten Torwart des Turniers gewählt, Kapitän Golla zur Nummer eins am Kreis. Für den 34 Jahre alten Wolff ist es bereits die dritte EM-Auszeichnung dieser Art nach 2016 und 2024.

Auch der deutsche Endspielgegner Dänemark ist mit zwei Spielern im Top-Team der Endrunde vertreten. Simon Pytlick vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt wurde zum besten linken Rückraumspieler gewählt, Welthandballer Mathias Gidsel vom deutschen Meister Füchse Berlin zum wertvollsten Spieler (MVP) der EM.

Gleich zwei Auszeichnungen gab es für Portugals Jungstar Francisco Costa. Der 20-Jährige ist der beste rechte Rückraumspieler und der beste Nachwuchsspieler des Turniers. Zum Top-Spielmacher der EM wurde der Isländer Gisli Kristjansson vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg gekürt.