Memphis - Basketball-Star Ja Morant von den Memphis Grizzlies drohen in der NBA einem Medienbericht zufolge erneut Konsequenzen für ein Fehlverhalten. Der 25 Jahre alte Spielmacher hatte beim 125:134 seiner Grizzlies gegen die Golden State Warriors die beiden Hände zu einer imaginären Waffe geformt und diese in Richtung seines Gegenspielers Buddy Hield gezeigt, wie Videoaufnahmen der Partie vom Dienstagabend (Ortszeit) zeigen.

Laut einem Bericht des amerikanischen TV-Senders ESPN will die NBA nun eine Untersuchung gegen Morant einleiten. Liga-Offizielle wollen demnach mit den Beteiligten der Situation sprechen. Auf den Videos ist zu sehen, wie auch Hield eine auffällige Geste in Richtung Morant zeigt.

Morant stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Mittelpunkt von Ermittlungen. Die NBA sperrte ihn in der vergangenen Saison für 25 Partien, weil er zum wiederholten Male in der Öffentlichkeit mit einer Waffe hantiert hatte. Die Grizzlies verpassten daraufhin die Playoffs. In dieser Saison hat der Club noch gute Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde.