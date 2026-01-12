In Melbourne stehen nun vier deutsche Männer in der ersten Runde. Ein Routinier profitiert von der Absage eines anderen Spielers.

Yannick Hanfmann steht bei den Australian Open nun doch im Hauptfeld. (Archivbild)

Melbourne - Yannick Hanfmann steht bei den Australian Open nun doch im Hauptfeld. Weil der finnische Tennisprofi Emil Ruusuvuori wegen einer Rückenverletzung passen muss, rückt der Davis-Cup-Profi beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison nach und erspart sich den Weg über die Qualifikation.

Damit sind bei den Herren in Melbourne nun vier Deutsche dabei. Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff standen schon zuvor im Hauptfeld der am Sonntag beginnenden Veranstaltung.

Aus für Engel

Für Justin Engel sind die Australian Open dagegen bereits vorbei. Die 18 Jahre alte deutsche Nachwuchshoffnung verlor in der ersten Runde der Qualifikation gegen den Briten George Loffhagen mit 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).

Bei den Frauen stehen in Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel ebenfalls vier deutsche Spielerinnen im Hauptfeld. Tamara Korpatsch hat noch die Chance, sich über die Qualifikation einen Platz zu sichern.