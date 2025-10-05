Yannick Hanfmann spielt in Shanghai groß auf. Doch am Ende setzt sich die langjährige Nummer eins doch durch.

Shanghai - Davis-Cup-Profi Yannick Hanfmann hat beim Tennis-Turnier in Shanghai eine Überraschung gegen Novak Djokovic knapp verpasst. Der 33 Jahre alte Karlsruher musste sich dem Rekord-Grand-Slam-Champion aus Serbien in der dritten Runde mit 6:4, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Djokovic verwandelte nach 2:42 Stunden seinen ersten Matchball.

Hanfmann zeigte beim Masters-1000-Event gegen Djokovic eine ganz starke Leistung. Nach 50 Minuten holte sich der Qualifikant den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang war Hanfmann lange Zeit der dominierende Spieler und schnupperte bis zum Ende des zweiten Satzes an der Sensation. Doch dann gab er zum 5:7 zum ersten Mal seinen Aufschlag ab, Djokovic schaffte nach 1:52 Stunden den Satzausgleich.

Nun kippte die Begegnung in Richtung des 38-jährigen Serben. Zum 3:1 schaffte Djokovic das Break. Hanfmann hielt zwar weiter gut dagegen, doch die langjährige Nummer eins ließ sich jetzt nicht mehr stoppen.

Damit ist Alexander Zverev der letzte Deutsche im Turnier. Die Nummer drei der Welt trifft an diesem Montag auf den Franzosen Arthur Rinderknech.