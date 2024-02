Die Auseinandersetzungen in der Partie zwischen Miami und New Orleans haben für fünf Spieler Folgen.

New Orleans - Die Auseinandersetzungen in der NBA-Partie der Miami Heat bei den New Orleans Pelicans am Freitag haben zu Sperren für fünf Spieler geführt, darunter Star Jimmy Butler.

Der Heat-Profi muss wie sein Teamkollege Nikola Jovic und Naji Marhsall von den Pelicans eine Partie ohne Bezahlung aussetzen. Nach Angaben von US-Medien verliert Butler deswegen rund 260.000 US-Dollar (rund 240.000 Euro) an Gehalt. Thomas Bryant von den Heat und Jose Alvardo von den Pelicans sind von der NBA für drei Spiele gesperrt worden, weil sie nach der ersten Rudelbildung auf dem Platz angefangen hatten, sich zu schlagen.

Zu Beginn des vierten Viertels beim 106:95 der Heat in New Orleans hatte ein weitgehend harmloses Foul von Kevin Love an Pelicans-Profi Zion Williamson die Unruhen ausgelöst. Alvarado, Bryant, Butler und Marshall flogen alle mit technischen Fouls vom Platz. Auch einige Fans waren ihrer Plätze verwiesen worden.