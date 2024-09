Ein Vater-Sohn-Duo gab es in der NBA noch nie. Diese Saison wird es wohl dazu kommen. LeBron James könnte in seiner 21. NBA-Saison mit seinem Sohn auflaufen.

Los Angeles - Die bevorstehende NBA-Saison ist für LeBron James Nummer 21 in seiner Karriere - und schon vor der ersten Partie ganz speziell. „Viel Vorfreude“ habe er wegen der Aussicht, zusammen mit seinem Sohn Bronny James Jr. in einem Trikot der Los Angeles Lakers auf dem Platz zu stehen. Ein Vater-Sohn-Duo gab es in der NBA bislang noch nicht.

„Es ist die reine Freude, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und gemeinsam mit deinem Sohn zu arbeiten. Ich treibe ihn an, er treibt mich an, wir treiben unsere Kollegen an und sie uns“, sagte LeBron James. „Es gibt dir viel Leben. Wenn du umgeben bist von jungen Leuten (...), dann gibt dir das viel Energie, viel Leben. Es ist großartig.“

James, der in seiner Karriere viermal die Meisterschaft in der NBA gewann und mit Michael Jordan auf der Stufe der besten Basketballer der Geschichte steht, geht in seine siebte Saison bei den Lakers. Sein 19 Jahre alter Sohn startet in seine erste Spielzeit als Profi. „Ich spiele länger in der Liga, als er alt ist“, sagte LeBron James beim Medientag der Lakers. Gemeinsam mit seinem Sohn hatte er sich dabei für Fotos aufgestellt und Interviews gegeben - dabei wurde auch klar, dass es noch keine Regel dafür gibt, wie der Sohn den Vater auf dem Platz ansprechen wird. „Bron wäre, denke ich, am einfachsten“, sagte Bronny James einem US-Fernsehsender.

Vater-Sohn-Duo könnte am Freitag erstmals zusammen spielen

Theoretisch könnten die James' am Freitag erstmals gemeinsam für die Lakers spielen. Im ersten Test der Vorbereitung geht es gegen die Minnesota Timberwolves. Beide Mannschaften treffen zum Start in die Saison am 22. Oktober erneut aufeinander.