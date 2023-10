Halle (Saale)/MZ - Die Trauer und das Mitgefühl in der deutschen Eishockey-Szene ist groß: Jan Dalgic, der Keeper in Diensten der Hannover Indians ist tot. Wie der Verein bekannt gab, verstarb der Torhüter am Samstagmorgen.

Jan Dalgic ist tot: Eishockey-Torwart der Hannover Indians an Hirntumor gestorben

"Wir haben die traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist" so der Post des Vereins, für den Dalgic in der Oberliga zwischen den Pfosten stand.

Und weiter: "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, die sich so aufopferungsvoll um ihn gekümmert hat und wir wünschen ihr alle Kraft, die sie braucht. Die Indians trauern um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, das eigentlich gerade erst begonnen hatte“, heißt es in dem emotionalen Statement.

Lesen Sie auch: Nach Hirntumor-Diagnose: Hannover-Goalie Jan Dalgic erfährt geballte Solidarität

Etliche Experten hatten dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler, der auch schon Einsätze in der DEL2 hatte, großes Talent und eine erfolgreiche Karriere prophezeit. Doch der 4. Januar 2023 änderte alles.

An diesem Tag, ausgerechnet seinem 25. Geburtstag, wurde Dalgic als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert, wo schließlich ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert wurde.

Viel Solidarität mit Jan Dalgic: Saale Bulls Halle sammelten 3.500 Euro

Dalgic unterzog sich einer Operation und meldete sich danach bei Instagram mit einer mutmachenden Botschaft: „Ich kann euch reinen Gewissens sagen, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist“, teilte er im Januar mit. Nur wenige Monate später kehrte der Tumor jedoch zurück.

Lesen Sie auch: Tina Turner, Harry Belafonte, Heinz-Florian Oertel: Diese Prominenten sind im Jahr 2023 gestorben

Dalgics Erkrankung hatte eine Welle der Solidarität ausgelöst. Die von seinem Verein iniitierte Spendenaktion „The Save of his life“, erbrachte mehr als 50.000 Euro, unter anderem, um den Eingriff und die Nachuntersuchungen finanzieren zu können. Viele deutsche Vereine hatten sich beteiligt und die Aktion unterstützt. Auch die Saale Bulls aus Halle sammelten 3.500 Euro für Jan Dalgic.

Doch gegen die übermächtige Krankheit war alle Solidarität und das große Mitgefühl am Ende machtlos. Jan Dalgic starb am Samstag im Alter von nur 25 Jahren.