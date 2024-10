Mexiko-Stadt - Fernando Alonso hat am Donnerstag seine Medientermine vor seinem 400. Grand Prix in der Formel 1 absagen müssen. Der 43 Jahre alte Spanier fühlte sich nach Angaben seines Arbeitgebers Aston Martin unwohl und kam nicht an die Strecke beim Großen Preis von Mexiko-Stadt. „Fernando konzentriert sich darauf, Freitag 100 % fit zu sein und in den AMR24 beim zweiten Freien Training einzusteigen“, hieß es vom Team. Das erste Freie Training wird wie schon vorher geplant Aston Martins Test- und Ersatzfahrer Felipe Drugovic absolvieren.