Sechs Punkte in zwei Partien konnte Leon Draisaitl zuletzt für sich verbuchen. Gegen die New Jersey Devils bleibt der Nationalspieler dagegen sogar ohne einen Schuss aufs Tor.

Edmonton - Das Auf und Ab der Edmonton Oilers in der NHL geht weiter. Nach zuletzt zwei Siegen unter großem Anteil von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl kassierten die Oilers ein 0:3 gegen die New Jersey Devils. Während Draisaitl vorher noch sechs Scorerpunkte in zwei Spielen verbuchen konnte, blieb er dieses Mal ganz ohne Torschuss. In der Tabelle rutschten die Oilers durch die Niederlage aus den Playoff-Plätzen. Die Oilers mussten auf den weiterhin verletzt fehlenden Stürmerstar Connor McDavid verzichten.