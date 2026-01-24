Naomi Osaka hat bei den Australian Open für Furore gesorgt. Tagelang sprachen alle in Melbourne über ihr Outfit. Jetzt erlebte die Japanerin einen sportlichen Rückschlag.

Melbourne - Es war bislang der Hingucker bei den diesjährigen Australian Open! Mit einem extravaganten Outfit hatte Naomi Osaka bei ihrem Erstrundenspiel für einen filmreifen Auftritt gesorgt. Die 28-Jährige betrat die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Dazu trug die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ein weißes Beinkleid und hielt einen weißen Schirm in der Hand.

Auch in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Rumänin Sorana Cirstea sorgte Osaka mit einem nach eigener Aussage an eine Qualle erinnernden Outfit für Aufsehen. Weitere modische Überraschungen werden in Melbourne aber nicht mehr dazu kommen. Wegen einer Bauchverletzung musste Osaka ihr Spiel der dritten Runde gegen die Australierin Maddison Inglis absagen. Die Partie hätte heute in der Night Session in der Rod Laver Arena stattfinden sollen.