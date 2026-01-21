Crash auf der Abfahrt: Mehrere Knochenbrüche zwingen Marius Mayrhofer in Australien zur Aufgabe. Der deutsche Radprofi muss länger pausieren.

Tanunda - Für Marius Mayrhofer hat die Radsport-Saison mit einem heftigen Sturz und mehreren Knochenbrüchen begonnen. Der 25-Jährige kam auf der ersten Etappe der Tour Down Under etwa 40 Kilometer vor dem Ziel in Tanunda in einer Abfahrt zu Fall. Mayrhofer zog sich Brüche am rechten Schlüsselbein, dem Schulterblatt und den Rippen zu.

„Marius wird in den nächsten Tagen nach Europa zurückkehren, wo er seine Reha starten wird, beginnend mit Physiotherapie“, teilte sein Team Tudor Pro Cycling mit. Eine Operation soll nicht notwendig sein.

Teutenberg Neunter

Australien war für Mayrhofer bisher ein gutes Pflaster. 2023 gewann der Tübinger das Cadel Evans Great Ocean Race und feierte seinen ersten Profi-Sieg gleich in der World Tour. Nun wird er mehrere Wochen ausfallen.

Die Etappe wurde im Sprint entschieden. Dabei setzte sich der Däne Tobias Andresen überraschend vor Top-Favorit Matthew Brennan durch. Tim Torn Teutenberg sprintete als bester Deutscher auf Platz neun.