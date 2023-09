Beim Davis Cup tritt Deutschland gegen Bosnien Herzegowina an.

Mostar - Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz trifft im Relegationsduell in Bosnien-Herzegowina auf ein anderes Doppel als zunächst geplant.

Die Gastgeber gehen mit Damir Dzumhur, ihrem bekanntesten Profi, in das Spiel an diesem Sonntag (10.30 Uhr/ServusTV). Der 31-Jährige, der im Einzel klar gegen Yannick Hanfmann verloren hatte, ersetzt Nerman Fatic. Zweiter bosnischer Doppelspieler bleibt Mirza Basic. Änderungen in der Aufstellung sind im Davis Cup kurzfristig möglich.

Krawietz und Pütz sind klar favorisiert und können mit einem Sieg den entscheidenden dritten Punkt zum Klassenerhalt der Auswahl des Deutschen Tennis Bunds holen. Zwei Einzelsiege am Samstag hatten für eine 2:0-Führung der Deutschen gesorgt.