Nach vielen Problemen in diesem Winter meldet sich die stärkste deutsche Distanzläuferin in der Weltspitze wieder an. Für den Verband so kurz vor Olympia ein schönes Zeichen.

Goms - Katharina Hennig Dotzler meldet sich wieder in der Langlauf-Weltspitze zurück. Die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022 kam im letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina in einem 20 Kilometer-Massenstartrennen in der klassischen Technik auf Rang fünf. Im schweizerischen Goms hatte die für Oberwiesenthal startende 29-Jährige 9,5 Sekunden Rückstand auf Siegerin Johanna Matintalo aus Finnland, die ihren ersten Weltcup-Sieg feierte. Sie verwies Weltcup-Spitzenreiterin Jessie Diggins aus den USA und Astrid Oeyre Slind aus Norwegen im Spurt auf die weiteren Podestplätze.

Hennig Dotzler durfte mit ihrem Auftritt sehr zufrieden sein. Von Beginn an lief sie in der Spitzengruppe mit, bestimmte zeitweise sogar das Tempo mit und musste erst auf den letzten anderthalb Kilometern der dann enormen Tempoverschärfung Tribut zollen. Dennoch sprang ihr bestes Saisonergebnis heraus, nachdem sie sowohl in der Vorbereitung als auch im Winter selbst immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen worden war.

Der Deutsche Skiverband (DSV) kann mit seinem Frauen-Team nach diesem Ergebnis nun optimistisch den olympischen Wettkämpfen im Fleimstal entgegensehen. Am Freitag hatten bereits Laura Gimmler und Coletta Rydzek den Teamsprint in der freien Technik gewonnen. Im Einzelsprint war Gimmler Zweite geworden.