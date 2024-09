Ein Sieg fehlte den Detroit Lions vorige Saison zum Einzug in den Super Bowl. In der Neuauflage der damaligen Playoff-Partie gegen die Los Angeles Rams wendet sich das Blatt gleich mehrmals.

Detroit (dpa) - NFL-Star Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions eine fast schon verloren geglaubte Partie doch noch gewonnen und ist mit einem Sieg in die NFL-Saison gestartet. Gegen die Los Angeles Rams kamen die Lions zu einem 26:20 nach Verlängerung. Dabei hatte die Mannschaft eine 17:3-Führung aus der Hand gegeben und erst 17 Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal die Verlängerung erzwungen. St. Brown lieferte eine unauffällige Leistung ab mit nur drei gefangenen Pässen über insgesamt 13 Yards.

In einer Neuauflage der Playoff-Partie aus der vergangenen Saison gerieten die Lions durch ein Field Goal in Rückstand, hatten die Partie danach aber komplett unter Kontrolle. Zwar waren weder St. Brown noch Tight End Sam LaPorta prägend in dieser Phase, dafür zeigte Jameson Williams seine Qualitäten und verbuchte am Ende einen Touchdown sowie 121 Yards mit nur fünf gefangenen Pässen. Dann aber arbeiteten sich die Rams zurück und profitierten auch von einem Fehlpass des Lions-Quarterbacks Jared Goff.

Die Lions hatten es in der vergangenen Saison bis ins Finale der NFC geschafft und waren nur einen Sieg vom Einzug in den Super Bowl entfernt. Beim nächsten Endspiel in New Orleans im kommenden Februar will die Mannschaft des Deutsch-Amerikaners St. Brown nun dabei sein.