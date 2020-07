Willkommen zurück in Halberstadt: Mit Patrick Baudis wurde zuletzt ein ehemaliger Akteur des VfB Germania verpflichtet.

Halberstadt l Der 23-Jährige spielte bereits vor drei Jahren im Vorharz. Dieses Mal möchte er sich nachhaltig durchsetzen.

Patrick Baudis trägt ab Sommer wieder das Trikot des VfB Germania Halberstadt. Der Abwehrspieler wechselt zur neuen Spielzeit aus der Oberliga vom 1. FC Lok Stendal zum Regionalligisten und kehrt damit nach 2017 wieder ins Friedensstadion zurück.

Baudis freut sich auf die Herausforderung

In der Spielzeit 2017/18 lief der Verteidiger lediglich in drei Regionalliga-Partien auf und verabschiedete sich in der Winterpause zum FSV Optik Rathenow. Nun, zweieinhalb Jahre später, nimmt Baudis einen zweiten Anlauf beim VfB. „Ich bin froh, dass die Gespräche so reibungslos geklappt haben. Mein Ziel war es, nochmal in der Regionalliga zu spielen. Ich freue mich, dass mir die Chance gegeben wird und werde diese natürlich auch nutzen. Jetzt geht es endlich wieder los“, äußerte sich der Rückkehrer zum Trainingsauftakt.

Gerlach freut sich über die Entscheidung

Auch Halberstadts Sportlicher Leiter, Enrico Gerlach, blickt erwartungsvoll auf die Zusammenarbeit mit Baudis, der unter anderem auch die Nachwuchsabteilungen des 1. FC Magdeburg durchlaufen hatte. „Wir freuen uns auf ihn in Halberstadt. Es ist für Patrick eine gute Chance, wieder in der Regionalliga Fuß zu fassen. Dieses Kapitel hatte er noch nicht zugeschlagen. Er wird uns in der Abwehr oder auf der 6er-Position durch sein Spiel die nötige Stabilität verschaffen. Er hat eine gute Ausbildung genossen und in Rathenow und Stendal körperlich und fußballerisch dazugelernt. lch glaube schon, dass er sehr wertvoll für uns werden kann. Bereits in der ersten Einheit am Sonnabend hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, so Gerlach.

Baudis, der in Magdeburg eine Ausbildung macht, war im Sommer 2017 von Budissa Bautzen nach Halberstadt gewechselt. Nun soll er dabei helfen, dass Halberstadt in der kommenden Mammut-Spielzeit, 38 Spieltage warten auf die Vertreter der Nordost-Staffel, die Klasse hält.

Indes nimmt der Testspiel-Plan immer weitere Konturen an. Als Generalprobe vor dem ersten Punktspiel in Luckenwalde (15. August), dient die Partie gegen die BSG Chemie Leipzig eine Woche zuvor.