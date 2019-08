Das erste Heimspiel der noch jungen Regionalliga-Saison 2019/20 hat am gestrigen Abend der VfB Germania Halberstadt ausgetragen.

Halberstadt l Nach dem 3:1-Erfolg zum Ligastart am Sonnabend in Rathenow wollte der Gastgeber vor eigenem Publikum unbedingt nachlegen. Gegen den ZFC Meuselwitz gelang dies zumindest mit einem Unentschieden. Vor 452 Zuschauern im Friedensstadion hieß es am Ende 2:2 (0:1).

Meuselwitz ging in Führung (43.), in der zweiten Halbzeit drehte der VfB die Partie durch zwei Treffer von Batikan Yilmaz (52., 58.). Ärgerlich: Die letzte Aktion der Begegnung in der Nachspielzeit brachte noch das 2:2 für die Thüringer. Die Englische Woche endet für das Team von Trainer Sven Körner am kommenden Sonnabend mit der Begegnung des 3. Spieltags. Dann ist der VfB Germania ab 13.30 Uhr beim Berliner Athletik Klub in der Hauptstadt gefordert.