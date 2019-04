VfB Germania Halberstadt fährt am Sonnaben nach Berlin. Dort treffen sie auf die zweite Mannschaft von Hertha BSC.

Halberstadt l Es ist gleichzeitig der letzte Ausflug der Vorharzer an die Spree in dieser Saison. Das ist insofern erwähnenswert, da es immerhin fünf Berliner Clubs in der Nordost-Staffel gibt. Auf dieses Auswärtsspiel freut man sich beim VfB Germania, denn Gastgeber Hertha BSC II verfügt über die beste Sportanlage aller Berliner Teams. „Der Platz ist ein Teppich“, blickt Halberstadts Trainer Maximilian Dentz voraus, „das ist auch gut, weil mit Hertha und uns zwei offensiv orientierte Mannschaften aufeinander treffen“.

Die Bundesliga-Reserve verfügt traditionell über den breitesten Kader, zu diesem Zeitpunkt kamen bereits 35 Akteure in der Elf von Trainer Ante Covic zum Einsatz, darunter allein fünf unterschiedliche Torhüter. Trotz dieser zahlreichen Wechsel, die Leistung der Hertha-Bubis stimmt, Platz drei spricht für sich. Gerade bei Heimspielen gleicht das Berliner Team einer Wundertüte, da können auch mal prominente Namen im Kader auftauchen. Mit Einsätzen von Maximilian Mittelstädt, Jordan Torunarigha oder Javairo Dilrosun, die in dieser Spielzeit den Durchbruch bei der Bundesliga-Mannschaft vollzogen, aber auch schon für die Reserve kickten, ist am Sonnabend jedoch eher nicht zu rechnen.

13 Punkte Unterschied

Auf den ersten Blick trennen beide Teams 13 Punkte und fünf Tabellenränge. Aber der Abstand wird deutlich geringer, wenn man sich die Rückrunde beziehungsweise den aktuellen Trend näher betrachtet. Halberstadt hat hier in elf Begegnungen 19-mal gepunktet, Berlin nur einmal mehr. „Fürchten“ muss sich der VfB dagegen eher mit Blick auf die Heimtabelle. In dieser Statistik liegen die Herthaner auf Platz zwei,

Max Dentz denkt von Woche zu Woche, geht auch in diese Partie zuversichtlich. „,Egal wie der Gegner heißt, wir wollen gewinnen. Wir haben aber auch das Wissen, dass eine Begegnung verloren gehen kann. Die Tabelle liest sich aktuell aus unserer Sicht gut. Wir sind aber nicht böse wenn wir am Ende ‚nur‘ Zehnter oder Zwöfter werden. Ziel sind weiterhin möglichst viel Punkte.“

Dass seine Mannschaft mit jedem weiteren Erfolg selbstbewusster auftritt, ist dem 30-Jährigen klar. „Treten solche Erfolge wie in den vergangenen Wochen ein, greifen bestimmte Mechanismen. Die Jungs glauben an sich. Die Überzeugung ist da. Das Hinspiel endete 1:1 und war sehr ansehnlich, warum also sollte uns das nicht ein zweites Mal gelingen? Wir freuen uns einfach auf diese Aufgabe.“

Regionalliga Nordost

1. Chemnitzer FC 28 67: 27 67

2. Berliner AK 07 28 51: 29 57

3. Hertha BSC II 27 50: 32 50

4. FSV W. Nordhausen 27 45: 27 49

5. Lok Leipzig 28 45: 31 46

6. Rot-Weiß Erfurt 27 47: 27 44

7. SV Babelsberg 03 28 46: 34 40

8. Germ. Halberstadt 28 36: 31 38

9. Vikt. 1889 Berlin 28 38: 29 35

10. ZFC Meuselwitz 28 42: 48 34

11. BFC Dynamo 27 29: 47 33

12. Union Fürstenwalde 28 33: 50 32

13. VfB Auerbach 27 32: 45 30

14. Bischofswerdaer FV 27 24: 42 30

15. VSG Altglienicke 28 42: 51 29

16. Budissa Bautzen 28 17: 37 24

17. Oberl. Neugersdorf 26 26: 50 24

18. Optik Rathenow 28 23: 56 18