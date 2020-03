Die Handball-Männer vom HT 1861 Halberstadt haben in der Sachsen-Anhalt-Liga beim Glinder HV Eintracht mit 26:29 verloren.

Halberstadt l Dennoch haben die Harzer als Aufsteiger weiterhin gute Chance, in obere Tabellenregionen vorzustoßen. Der HT 1861 Halberstadt hat nach der starken Leistung in der Vorwoche beim Heimsieg gegen die SG Kühnau das Auswärtsspiel beim Glinder HV Eintracht unnötig mit 26:29 verloren.

Rahmenbedingungen nicht optimal

HT-Trainer Denis Schmid stellte fest: „Es ist uns nicht gelungen, an die Leistung des Heimspiels anzuknüpfen und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Unzufrieden bin ich aber auch mit den Rahmenbedingungen in der Elbe-Sporthalle.“ Damit spielt der Übungsleiter auf den Ausfall der Hallenuhr in beiden Halbzeiten an. Außerdem war das Licht in der zweiten Hälfte für einige Minuten aus. „Aber das zählt nicht als Entschuldigung für die Niederlage“, stellte der Halberstädter Coach klar.

Von Beginn an leisteten sich die HT-Männer zu viele technische Fehler, führten aber dennoch in der sechsten Spielminute mit 4:1. Der Vorsprung wurde bis zur 22. Minute behauptet (10:8), auch wenn die Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung bereits spürbar war. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kippte das Spiel. Durch einen 6:1-Lauf der Gastgeber wurden beim Stand von 14:11 die Seiten gewechselt.

Spannung bis zum Spielende

In der zweiten Hälfte spielten die HT-Männer mit deutlich mehr Tempo, was allerdings auch die Fehlerquote beim Abschluss erhöhte. Beim Stand von 24:18 für den Glinder HV in der 48. Minute schien das Spiel entschieden. Doch die Halberstädter zeigten Moral, verteidigten offensiver und stemmten sich gegen die Niederlage. Dreimal verkürzten sie den Abstand auf zwei Tore (25:23, 26:24, 27:25) und hatten die Chance das Spiel zu drehen, doch das klappte nicht.

„Die Niederlage war unnötig. Wir müssen uns stärker auf unser Spiel fokussieren und mit mehr Leidenschaft über die gesamte Spielzeit agieren. Die nächsten Aufgaben werden nicht leichter. Am Sonnabend im Spiel gegen den BSV 93 Magdeburg ist eine geschlossene Mannschaftsleistung erforderlich, um Erfolg zu haben“, macht Denis Schmid deutlich.

Statistik

HT 1861 Halberstadt: Deuring, Hoffmann - Czaja (8), Rinke (4/1), Balint (7), Blenke (3/2), Hamann (1), Kausch (1), Ahlsleben (2), Liebscher, Dieterich;

Zeitstrafen: Glinder HV 3 - HT Halberstadt 3;

Siebenmeter: Glinder HV 6/3- HT Halberstadt 4/3.